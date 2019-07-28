Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» разгромила «Ростов»Тульская пресса 06:41
В воскресенье в рамках третьего тура молодежного первенства в Туле прошла встреча составов местного "Арсенала" и "Ростова". Матч завершился сокрушительным поражением гостей — туляки обыграли ростовцев 7:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Политика
Эсминец ВМС Британии вошел в воды Персидского залива
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге ждут начала Главного военно-морского парада
До начала Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге осталось несколько часов.
Обновлено в 01:56
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до 708 сантиметров, что выше критической отметки на 8 сантиметров, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе Тулуна.
Обновлено в 10:49
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства "Киевская Русь-Украина".
Обновлено в 07:55
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Спорт
Васильева выиграла масс-старт на ЧР по летнему биатлону
Обновлено в 06:24
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Футбол
ЦСКА — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:59
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с похолодания
Обновлено в 10:33
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Футбол
«Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:01
Здоровье
Учёные раскрыли главные секреты долголетия
Обновлено в 01:24
Политика
Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.
Обновлено в 08:18
Политика
Интервью Fox News с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на премию «Эмми».
Обновлено в 09:41
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Общество
Раскрыты регионы России, которые могут быть затопленными
От процесса пострадает вся южная часть Украины, которая тоже может оказаться полностью под водой.
Обновлено в 05:07
Технологии
Эксперты рассказали, чем опасны медицинские приложения
Эксперты рассказали, что не следует верить приложениям, которые помогают снизить употребление никотина, набрать мышечную массу или похудеть.
Обновлено в 10:07