В воскресенье в рамках третьего тура молодежного первенства в Туле прошла встреча составов местного "Арсенала" и "Ростова". Матч завершился сокрушительным поражением гостей — туляки обыграли ростовцев 7:0.

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Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

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