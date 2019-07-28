Футбол

Молодежка тульского «Арсенала» разгромила «Ростов»Тульская пресса 06:41

В воскресенье в рамках третьего тура молодежного первенства в Туле прошла встреча составов местного "Арсенала" и "Ростова". Матч завершился сокрушительным поражением гостей — туляки обыграли ростовцев 7:0.
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Молодежка «Арсенала» одержала победу с рекордным счетом, разгромив «Ростов»

Sport24.ru06:13

Молодёжное первенство России по футболу. «Арсенал» - «Ростов» 7:0

Sport.ru06:29

Молодежка «Арсенала» одержала самую крупную победу в своей истории

Тульские новости06:02

Тульский «Арсенал» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства — 7:0

Чемпионат06:05

Молодёжка «Арсенала» разгромила «Ростов» со счётом 7:0

MySLO.ru06:05

Молодежка «Арсенала» забила 7 голов сверстникам из «Ростова»

Матч ТВ06:10

«Арсенал» забил 7 голов «Ростову» в первенстве молодежек

Спорт-Экспресс06:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:25, Вашингтон
Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

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Политика

МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном

Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Спорт

Рылов и Колесников пробились в финал на дистанции 50 м на спине

Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников отобрались в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
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Происшествия

Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД

На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».
Обновлено в 05:42
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Навального доставили в больницу из спецприемника

Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
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Армия и оружие

Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге

Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Обновлено в 05:10
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:43
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Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье

Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Румыния не пустила оружие из России для Сербии по Дунаю

Обновлено 26 июля в 11:30
Шоу-бизнес

Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга

Екатерина Климова и Елена Бирюкова, которая живет сейчас в гражданском браке с Ильей Хорошиловым, провели вместе вечер накануне.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»

Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

Путин заявил, что доля нового оружия и техники в ВМФ РФ превысила 62%

Путин заявил, что РФ большое внимание уделяет вопросам укрепления флота, а уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%.
Обновлено в 06:55
Здоровье

В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Главу Ленинского района в Крыму подозревают во взяточничестве

Ранее сообщалось, что глава Ленинского района Крыма Светлана Иванова, возглавлявшая местную администрацию с октября 2017 года, была отправлена в отставку депутатами в связи с утратой доверия.
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Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка

Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол

«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ

Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

Обновлено в 05:34
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек

В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Политика

Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами

Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено вчера в 20:08
Политика

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - приводит его слова Центр информации УПЦ МП в фейсбуке.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурном

Как сообщает официальный сайт нашей команды, петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, хозяева сыграют в белом.
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Музыка

Посвященный 250-летию Крылова фестиваль прошел в Мюнхене

В Мюнхене прошел фестиваль, посвященный 250-летию баснописца Ивана Крылова, сообщает «Русское поле».
Обновлено в 06:17
Гаджеты

Intel признаётся, что будет разрабатывать 10-нм настольные процессоры

Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.
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Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
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В Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Обновлено в 03:13
Политика

Трамп предложил приравнять антифашистов к террористам

Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение ANTIFA к террористической организации.
Обновлено в 02:33
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Российский гонщик погиб в Подмосковье

Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
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