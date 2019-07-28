Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» разгромила «Ростов»Тульская пресса 06:41
В воскресенье в рамках третьего тура молодежного первенства в Туле прошла встреча составов местного "Арсенала" и "Ростова". Матч завершился сокрушительным поражением гостей — туляки обыграли ростовцев 7:0.
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Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Спорт
Рылов и Колесников пробились в финал на дистанции 50 м на спине
Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников отобрались в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД
На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».
Обновлено в 05:42
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге
Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Обновлено в 05:10
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:43
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Румыния не пустила оружие из России для Сербии по Дунаю
Обновлено 26 июля в 11:30
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Екатерина Климова и Елена Бирюкова, которая живет сейчас в гражданском браке с Ильей Хорошиловым, провели вместе вечер накануне.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Путин заявил, что доля нового оружия и техники в ВМФ РФ превысила 62%
Путин заявил, что РФ большое внимание уделяет вопросам укрепления флота, а уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%.
Обновлено в 06:55
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Главу Ленинского района в Крыму подозревают во взяточничестве
Ранее сообщалось, что глава Ленинского района Крыма Светлана Иванова, возглавлявшая местную администрацию с октября 2017 года, была отправлена в отставку депутатами в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:57
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ
Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - приводит его слова Центр информации УПЦ МП в фейсбуке.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурном
Как сообщает официальный сайт нашей команды, петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, хозяева сыграют в белом.
Обновлено в 07:08
Музыка
Посвященный 250-летию Крылова фестиваль прошел в Мюнхене
В Мюнхене прошел фестиваль, посвященный 250-летию баснописца Ивана Крылова, сообщает «Русское поле».
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Intel признаётся, что будет разрабатывать 10-нм настольные процессоры
Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.
Обновлено в 04:32
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Трамп предложил приравнять антифашистов к террористам
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение ANTIFA к террористической организации.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53