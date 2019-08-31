Сегодня, 31 августа, в Туле состоялся матч 8-го тура молодежного первенства России по футболу. Молодежка "Арсенала" принимала московский ЦСКА. Матч закончился поражением туляков со счетом 0:1.

Политика ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.

Единоборства Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Политика В России изменились правила призыва в армию Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Происшествия Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Политика Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24.

Авто Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.

Происшествия Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Авто Названы 3 самых красивых автомобиля в кузове тарга Эксперты назвали 3 самых красивых автомобиля в кузове тарга.

Происшествия В Беслане начнётся трёхдневная Вахта памяти по погибшим в теракте В школе № 1 в Беслане 1 сентября начинается трёхдневная Вахта памяти по погибшим во время теракта в 2004 году.

Экономика Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Гаджеты AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.

Авто В «АвтоВАЗе» назвали причины отказа от Lada Vesta в кузове «хэтчбек» Руководство «АвтоВАЗа» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».

Общество Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Политика СБУ опровергла данные об обмене заключенными между Россией и Украиной Обмена заключенными между Россией и Украиной не было и сегодня, 30 августа, его не будет.

Общество В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.

Экономика Китай поможет Узбекистану внедрить стандарты в солнечной энергетике Узбекистан и Китай планируют совместно разработать отраслевые стандарты в сфере солнечной энергетики и создания испытательных лабораторий в Узбекистане, сообщает 31 августа издание UzDaily со ссылкой на министерство энергетики республики.

Шоу-бизнес Собчак показала, как путешествует с сыном на частном самолёте Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.

Политика Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.