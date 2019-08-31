Футбол
Московский КомсомолецМолодежка тульского «Арсенала» проиграла «ЦСКА-М»
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня, 31 августа, в Туле состоялся матч 8-го тура молодежного первенства России по футболу. Молодежка "Арсенала" принимала московский ЦСКА. Матч закончился поражением туляков со счетом 0:1.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Политика
ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
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В России изменились правила призыва в армию
Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.
Lenta.ru 17:15
Космос
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Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
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Общество
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РИА Новости 17:16
Происшествия
Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность
В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.
RT на русском 19:30
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Авто
Названы 3 самых красивых автомобиля в кузове тарга
Эксперты назвали 3 самых красивых автомобиля в кузове тарга.
Дни24 10:29
Происшествия
В Беслане начнётся трёхдневная Вахта памяти по погибшим в теракте
В школе № 1 в Беслане 1 сентября начинается трёхдневная Вахта памяти по погибшим во время теракта в 2004 году.
Life.ru 18:57
Экономика
Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе
Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:15
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Авто
В «АвтоВАЗе» назвали причины отказа от Lada Vesta в кузове «хэтчбек»
Руководство «АвтоВАЗа» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
Тарантас Ньюс 14:00
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Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
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REGNUM вчера в 14:58
Политика
СБУ опровергла данные об обмене заключенными между Россией и Украиной
Обмена заключенными между Россией и Украиной не было и сегодня, 30 августа, его не будет.
Труд вчера в 06:02
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 29 августа в 12:57
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Экономика
Китай поможет Узбекистану внедрить стандарты в солнечной энергетике
Узбекистан и Китай планируют совместно разработать отраслевые стандарты в сфере солнечной энергетики и создания испытательных лабораторий в Узбекистане, сообщает 31 августа издание UzDaily со ссылкой на министерство энергетики республики.
REGNUM 07:47
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 2 показали на фото
Megaobzor.com 05:46
Армия и оружие
Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь
Вести.Севастополь 05:40
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Собчак показала, как путешествует с сыном на частном самолёте
Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.
News.ru 14:53
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
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Вице-премьер России Татьяна Голикова побывала в челябинской больнице
Красная весна 13:36
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МАКС-2019 побил абсолютный рекорд по посещаемости
Дневная посещаемость Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), который проходит в подмосковном «Жуковском», побила абсолютный рекорд в субботу, превысив отметку в 170 тысяч человек.
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