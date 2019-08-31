Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМолодежка тульского «Арсенала» проиграла «ЦСКА-М»

Арсенал (Тула) — ЦСКА
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня, 31 августа, в Туле состоялся матч 8-го тура молодежного первенства России по футболу. Молодежка "Арсенала" принимала московский ЦСКА. Матч закончился поражением туляков со счетом 0:1.
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