Футбол
Московский КомсомолецМолодежка тульского «Арсенала» проиграла «ЦСКА-М»
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня, 31 августа, в Туле состоялся матч 8-го тура молодежного первенства России по футболу. Молодежка "Арсенала" принимала московский ЦСКА. Матч закончился поражением туляков со счетом 0:1.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:13, Вашингтон
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Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
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Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
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Участников шествия в центре Москвы обхитрили
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Кино
Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»
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Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
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Российская газета 11:29
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Зеленский заявил о запланированной встрече с Путиным
По сообщению ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что во время телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным двум лидерам удалось договориться о личной встрече в рамках «нормандского формата».
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Наука
Что такое глубокая стимуляция мозга?
Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Футбол
«Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»
В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3. Счет в матче был открыт на 33-й минуте.
LiveSport.ru 14:45
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
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Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
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В Донецке открыли памятник Захарченко
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Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
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Составлен топ-5 бюджетных иномарок на российском рынке
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Правительство Японии заявило протест Южной Корее после посещения депутатами республики островов Такэсима (Токто) в Японском море.
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Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.
РБК вчера в 08:59
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Уточнено, что последние годы жизни артистка сражалась с онкологическим заболеванием: диагноз "рак мозга" был поставлен Харпер в 2013-м, врачи дали актрисе три месяца, но она это презрела, и в течение последующих шести лет продолжала работать.
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Кроме красивого имени, изящный кабриолет получил усилитель руля от ZF, доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein и сиденья Recaro с выраженной боковой поддержкой.
Автоновости дня 10:26
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«Дижон» не смог опередить «Монако», проиграв третий матч подряд
Французский «Дижон» потерпел третье поражение подряд на старте лиги 1. Команда из столицы Бургундии проиграла «Анже», пропустив два безответных мяча.
Матч ТВ 16:04