Футбол
Московский КомсомолецМолодежка тульского «Арсенала» проиграла «ЦСКА-М»
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня, 31 августа, в Туле состоялся матч 8-го тура молодежного первенства России по футболу. Молодежка "Арсенала" принимала московский ЦСКА. Матч закончился поражением туляков со счетом 0:1.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Общество
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Политика
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Политика
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RT на русском 18:11
Экономика
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Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Теннис
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Lenta.ru 17:15
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На сайте поддержки Google сообщили, что в сентябре текущего года видеоролики в списке программ начнут запускать в автоматическом режиме.
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Ugpressa.ru вчера в 05:40
Происшествия
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