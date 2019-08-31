Футбол
Тульские новости«Молодежка» тульского «Арсенала» проиграла «ЦСКА»
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня, 31 августа, в Туле состоялся матч 8-ого тура молодежного первенства России по футболу. Местный "Арсенал" принимал московский "ЦСКА". Матч закончился поражением туляков со счетом 0-1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Футбол
Локомотив — Ростов 1:2
Московский «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
RT на русском 11:27
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Культура
Иллюстрации к стихотворению Хармса и экслибрисы покажут на выставке в Махачкале
Выставка иллюстраций к одному из стихотворений Даниила Хармса и экслибрисов (книжных знаков с именем владельца, которые наклеиваются на книгу) по мотивам произведений Александра Пушкина пройдет в сентябре в Театре поэзии в Махачкале.
ТАСС 08:15
Политика
Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности
Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru вчера в 08:29
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Политика
ЦИК России обвинила Associated Press в искажении интервью с Памфиловой
Центральная избирательная комиссия России заявила, что агентство Associated Press после интервью с председателем избиркома Эллой Памфиловой опубликовало «материал с оценочной и политизированной трактовкой темы».
RT на русском 11:30
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Экономика
Грузия заняла 17-е место в мировом рейтинге экспортеров вина
В мировом рейтинге стран-экспортеров вина Грузия заняла 17-е место по итогам 2018 года.
REGNUM 01:36
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 29 августа в 02:32
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Происшествия
В Бирске пассажир закинул в салон такси гранату, мужчина задержан
Вчера вечером, 30 августа, в полицию Бирска поступило сообщение, что на улице Калинина неизвестный бросил предмет, похожий на гранату, в салон такси.
КП - Уфа 09:32
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 10:40
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в мире
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Экономика
Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47