Сегодня, 31 августа, в Туле состоялся матч 8-ого тура молодежного первенства России по футболу. Местный "Арсенал" принимал московский "ЦСКА". Матч закончился поражением туляков со счетом 0-1.

Политика Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».

Футбол Локомотив — Ростов 1:2 Московский «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Общество Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Культура Иллюстрации к стихотворению Хармса и экслибрисы покажут на выставке в Махачкале Выставка иллюстраций к одному из стихотворений Даниила Хармса и экслибрисов (книжных знаков с именем владельца, которые наклеиваются на книгу) по мотивам произведений Александра Пушкина пройдет в сентябре в Театре поэзии в Махачкале.

Политика Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Политика ЦИК России обвинила Associated Press в искажении интервью с Памфиловой Центральная избирательная комиссия России заявила, что агентство Associated Press после интервью с председателем избиркома Эллой Памфиловой опубликовало «материал с оценочной и политизированной трактовкой темы».

Наука Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25% Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Экономика Грузия заняла 17-е место в мировом рейтинге экспортеров вина В мировом рейтинге стран-экспортеров вина Грузия заняла 17-е место по итогам 2018 года.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Общество Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо 78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.

Футбол Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли» Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.

Наука В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Политика Путин обещал Кадырову приехать в Чечню Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.

Происшествия В Бирске пассажир закинул в салон такси гранату, мужчина задержан Вчера вечером, 30 августа, в полицию Бирска поступило сообщение, что на улице Калинина неизвестный бросил предмет, похожий на гранату, в салон такси.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в мире Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Политика Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.