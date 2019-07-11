Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» обыграла «Динамо»Тульские Известия 09:16
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня на стадионе ДЮСШ «Арсенал» прошел матч между молодежками тульского «Арсенала» и московского «Динамо». Судья: Алексей Родионов (Чехов). Матч завершился со счетом 1:0 в пользу туляков.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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