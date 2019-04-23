Молодежка «Зенита» разгромила «Динамо», «Локомотив» победил «Ростов»Матч ТВ 06:53

«Зенит» одержал крупную победу над «Динамо» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами в составе петербуржцев отметились Владислав Молчан, оформивший дубль, и Никита Симдянкин.

Спорт день за днем

Политика Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2» Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.

Общество Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.

Происшествия На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Спорт Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.

Политика Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.

Политика На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.

Общество Суд развёл Кержакова с Тюльпановой и назначил футболисту алименты Петроградский районный суд Санкт-Петербурга завершил скандальный бракоразводный процесс футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой (в девичестве — Тюльпановой), дочери покойного петербургского и федерального политика Вадима Тюльпанова.

Транспорт Ликсутов предложил снизить скоростной режим Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов выступил за уменьшение разрешённой скорости движения на столичных дорогах.

Наука Физики обнаружили, что гранулы песка ведут себя как жидкости разной плотности при смешивании — пузырятся и всплывают Движение и смешивание сыпучих веществ часто демонстрируют поразительное сходство с жидкостями, как это происходит в движущихся песчаных дюнах, лавинах и зыбучих песках.

Армия и оружие Путин расписался на касках сотрудников завода «Северная верфь» Президент России Владимир Путин во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге расписался на защитных касках сотрудников предприятия.

Авто Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.

Экономика Китай разрешил 45 российским компаниям поставки мороженого КНР в апреле аккредитовала 45 российских компаний для поставок мороженого на рынок страны.

Кино Джером Флинн сыграет в сериале «Тёмная башня» В 2017 году вышел фильм «Тёмная башня» датского режиссера Николая Арселя, призванный служить одновременно экранизацией и продолжением книг; в главных ролях снялись Идрис Эльба и Мэттью Макконахи.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.

Экономика Уже 60% автомобилей в России покупают в кредит – исследование Всего по итогам 1-го квартала 2019 года количество купленных в кредит автомобилей составило 191,3 тыс. единиц, а доля таких машин на рынке составила рекордные 59,2% от общих продаж.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Шоу-бизнес Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Армия и оружие Первую подлодку-носитель системы «Посейдон» спустили на воду На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.

Энергетика Forbes опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes в четвертый раз опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам продаж в 2018 году.