Футбол
Молодежка «Зенита» разгромила «Динамо», «Локомотив» победил «Ростов»Матч ТВ 06:53
«Зенит» одержал крупную победу над «Динамо» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами в составе петербуржцев отметились Владислав Молчан, оформивший дубль, и Никита Симдянкин.
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И хозяева побеждают, и гости забивают. «Зенит» - «Динамо». Как это было
Спорт уик-энд21 апреля в 20:10
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Обновлено в 08:59
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Ликсутов предложил снизить скоростной режим
Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов выступил за уменьшение разрешённой скорости движения на столичных дорогах.
Обновлено в 07:55
Наука
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Движение и смешивание сыпучих веществ часто демонстрируют поразительное сходство с жидкостями, как это происходит в движущихся песчаных дюнах, лавинах и зыбучих песках.
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Армия и оружие
Путин расписался на касках сотрудников завода «Северная верфь»
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Армия и оружие
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Авто
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Экономика
Китай разрешил 45 российским компаниям поставки мороженого
КНР в апреле аккредитовала 45 российских компаний для поставок мороженого на рынок страны.
Обновлено в 09:16
Кино
Джером Флинн сыграет в сериале «Тёмная башня»
В 2017 году вышел фильм «Тёмная башня» датского режиссера Николая Арселя, призванный служить одновременно экранизацией и продолжением книг; в главных ролях снялись Идрис Эльба и Мэттью Макконахи.
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Происшествия
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Экономика
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Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
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Первую подлодку-носитель системы «Посейдон» спустили на воду
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Forbes опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes в четвертый раз опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам продаж в 2018 году.
Обновлено в 09:38
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Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
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«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
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