Футбол

Молодежка «Зенита» разгромила «Динамо», «Локомотив» победил «Ростов»Матч ТВ 06:53

Зенит — Динамо
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
«Зенит» одержал крупную победу над «Динамо» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами в составе петербуржцев отметились Владислав Молчан, оформивший дубль, и Никита Симдянкин.
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