Футбол
Молодежка «Зенита» разгромила «Динамо», «Локомотив» победил «Ростов»Sportbox.RU 06:53
«Зенит» одержал крупную победу над «Динамо» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами в составе петербуржцев отметились Владислав Молчан, оформивший дубль, и Никита Симдянкин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
И хозяева побеждают, и гости забивают. «Зенит» - «Динамо». Как это было
Спорт уик-энд21 апреля в 20:10
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:05
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Экономика
«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года
Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Кино
Экс-замдиректора ЦРУ снялся в эпизоде «Игры престолов»
Бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн снялся в эпизоде культового сериала "Игра престолов", сообщило ведомство в Twitter.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла
Грег Велла (Greg Vella) 18 апреля ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту.
Обновлено в 09:10
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Частые запоры назвали предвестниками рака
Профессор ссылается на ряд зарубежных исследований, которые показали, что у людей с хроническими запорами риск колоректального рака повышен в 1,5-4 раза.
Обновлено в 12:54
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Политика
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен
Напомним, что в начале апреля стало известно о надругательстве над студентом колледжа его однокурсниками.
Обновлено в 07:55
Политика
Минюст просит США передать России осужденного летчика Ярошенко
Минюст РФ подготовил для отправки в США новый запрос о передаче России летчика Константина Ярошенко, чтобы тот отбывал наказание на родине.
Обновлено в 11:42
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Футбол
Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа
По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан уже попросил руководство клуба продать бельгийца.
Обновлено в 14:00
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ
Американские издания обнародовали снимок российского военного вертолета Ми-28МН, ранее считавшийся секретным.
Обновлено в 10:08
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
В Открытой базе Росстандарта появились данные о получении компанией Haval ОТТС на кроссовер F7, собираться который будет в РФ.
Обновлено в 13:14
Политика
Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Экономика
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Депутата народного собрания Дагестана подозревают в мошенничестве
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата народного собрания Дагестана, который подозревается в мошенничестве и подделке документов, сообщает СК РФ по республике.
Обновлено в 13:32
Политика
В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35