Футбол

Молодежка «Зенита» обыграла юношескую команду «Барсы»Piter.tv 15:36

Среди гостей из знаменитого футбольного клуба был даже чемпион Европы до 19 лет — вратарь Тенас Арнау. Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский. Ранее мы сообщали о том, что полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в "Сочи".
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Как молодёжка «Зенита» дожала «Барселону»: видеообзор товарищеского матча

Sport.ru17:13

Константин Зырянов: «Выходя на игру с „Барселоной“, держали в уме матч молодежного первенства с „Динамо“»

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Завтра молодежка «Зенита» сыграет с «Барселоной»

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Петербургский дневник14:44

Молодёжный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19

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Матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны» завершился победой петербуржцев

Невские Новости15:33

«Зенит» сильнее «Барселоны»! Пока – на уровне молодежи

Спорт-Экспресс14:55
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В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
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Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
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Во время концерта немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации Об этом сообщает ФАН.
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Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
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Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы Голливуда Мексике

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Политика

Китайские госкомпании перестали закупать в США сельхозпродукцию

Китайским госкомпаниям запрещено закупать сельскохозяйственную продукцию в США. С таким поручением выступило правительство страны.
Обновлено вчера в 20:29
Общество

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
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На Украине призвали к смене мирового порядка

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено в 23:00
Политика

CNN: администрация США заморозила часть фондов для помощи иностранным государствам

Администрация США заморозила часть выделенных Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам.
Обновлено в 23:33
Политика

Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию

Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено в 20:24
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Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено в 14:57
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Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Обновлено в 14:02
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено в 17:24
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Экономика

Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов

Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
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Twitter использовал некоторые данные пользователей без их разрешения

Руководство Twitter принесло извинения за использование некоторых данных пользователей без их разрешения.
Обновлено в 23:18
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Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Футбол

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:42
Политика

Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

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В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76

Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.
Обновлено в 20:23
Общество

Социологи выявили переставших брать в долг россиян

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
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Технологии

Трамп назвал компьютерные игры главным стимулятором массовых убийств

Дональд Трамп и члены Республиканской партии в очередной раз связали видеоигры с применением огнестрельного оружия после двух массовых расстрелов в Соединенных Штатах в эти выходные.
Обновлено в 23:19
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

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В Кабуле рядом с аэропортом прогремел взрыв

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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
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Названа самая путешествующая нация

Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
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Гаджеты

Google будет использовать во всех устройствах переработанные материалы

Компания включит в состав гаджетов материалы из переработанного мусора, пишет Хайтек.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай

США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 17:21
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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