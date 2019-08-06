Футбол
Молодежка «Зенита» обыграла юношескую команду «Барсы»Piter.tv 15:36
Среди гостей из знаменитого футбольного клуба был даже чемпион Европы до 19 лет — вратарь Тенас Арнау. Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский. Ранее мы сообщали о том, что полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в "Сочи".
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
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Порошенко вернулся на Украину ночью
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Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
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Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
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Руководство Twitter принесло извинения за использование некоторых данных пользователей без их разрешения.
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Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
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Армия и оружие
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Обновлено в 20:23
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Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
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