Молодежка «Зенита» обыграла «Оренбург»Невские Новости 15:40

В матче молодежного первенства России петербургский "Зенит" обыграл на своем поле аутсайдера "Оренбург" со счетом 3:1. Дублем отметился Максим Бачинский. Петербургский «Зенит», участвующий в молодежном первенстве России, на своем поле 30 марта принимал сверстников из «Оренбурга».

Все про Спорт ру

Происшествия В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.

Происшествия В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.

Политика Спецназ СБУ вышел на улицы Украины Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

Кино Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер Заслуженный актер, сценарист и писатель Шэйн Риммер скончался 29 марта на девяностом году жизни.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.

Футбол Дриусси дал интервью «Матч ТВ» перед «Оренбургом» и прокомментировал слова Гальярдо о слабости РПЛ Себастьян Дриусси / Фото: © ФК "Зенит" — Ваш тренер в "Ривер Плейте" Гальярдо сказал: "Не хочется принижать эту лигу, но у меня было ощущение, что уровень мастерства Дриусси позволяет ему играть в более классном чемпионате, чем российский".

Финансы Убыток банка «Возрождение» по МСФО в 2018 году составил 6,6 млрд руб Контролируемый ВТБ банк "Возрождение" получил чистый убыток по МСФО за 2018 год в размере 6,59 млрд рублей против чистой прибыли 3,27 млрд рублей годом ранее, следует из отчета банка.

Политика Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.

Экономика Премьер Белоруссии: с запуском Нежинского ГОКа страна станет более значимым игроком на мировом рынке калия Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас уверен, что страна станет более значимым игроком на мировом рынке калийных удобрений после ввода в эксплуатацию Нежинского ГОКа, который в республике строит компания Михаила Гуцериева "Славкалий".

Происшествия Четырехлетний ребенок пострадал при нападении двух пум в Канаде Четырехлетнего ребенка госпитализировали после нападения двух пум на острове Ванкувер в Канаде, сообщает в субботу телеканал CTV.

Автоспорт Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Общество Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.

Футбол Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака» Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.

Политика МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

Общество Бутина захотела в деревню к бабушке Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, мечтает вернуться в Россию, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок 30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Политика Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в домогательствах Бывший вице-президент Джо Байден подвергся обвинениям в домогательствах со стороны бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.