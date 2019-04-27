Футбол
Молодежка «Уфы» сыграла вничью с «Уралом»Bash.News 13:57
Молодежный состав «Уфы» сыграла вничью со сверстниками екатеринбургского «Урала» в рамках первенства российской Премьер-лиги. Поединок состоялся на стадионе «Нефтяник».
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В администрации Кусинского района прошла встреча со старшим специалистом ООО «ЦКС» Т. А. Матвеевой и представителем транспортной компании, осуществляющей вывоз мусора, Ю. Д. Ртищевым.
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На Урале ребенок скончался после падения с горки
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Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
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Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
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История «Голоса» для Светланы Лободы окончена, заявила продюсер певицы
Для певицы Светланы Лободы история "Голоса", скорее всего, окончена. Об этом написала в Instagram продюсер артистки Нателла Крапивина.
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Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных с великим праздником святой Пасхи и напомнил, что он является главным для христианского мира и выражает самую суть — веры в воскресение Господа Иисуса, которое произошло почти две тысячи лет назад.
Обновлено в 17:03
Технологии
Внедрение 5G может отрицательно сказаться на точности прогнозов погоды
Американские метеорологи заявили, что массовое внедрение 5G-сетей серьезно повлияет на точность прогнозов погоды.
Обновлено в 16:56
Общество
Фиолетовые волосы и серьга в носу: школьники Севастополя бунтуют против «уравниловки» дресс-кода
Чем бы дитя не красилось В редакцию ForPost обратилась жительница города, обеспокоенная повышенным вниманием педагогов и психолога школы к цвету волос её ребёнка-подростка.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»
Футболисты миланского "Интера" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:45
Футбол
«Спартак» планирует купить трёх игроков
"Спартак" намерен расстаться с рядом игроков и пригласить на их место трёх исполнителей.
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Футбол
Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната
Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено в 16:10
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено в 18:48
Происшествия
Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР
Обновлено в 06:15
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
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Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
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«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя в матче РПЛ
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Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
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Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы
С совершившим наезд водителем работают сотрудники Госавтоинспекции.
Обновлено в 18:09
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Стрельба произошла в синагоге Калифорнии
В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
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«Арсенал» посмеялся над «Спартаком» после разгрома
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В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
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Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов
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