"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. "Тамбов" с 3 баллами располагается на 9-й строчке.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Политика Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях.

Автоспорт Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.

Происшествия Россиянина отправили в колонию за твит Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.

Происшествия На канале имени Москвы столкнулись два теплохода Пассажирский теплоход «Нижний Новгород», на борту которого находились 190 человек, и грузовое судно «Новокуйбышевск» столкнулись на канале имени Москвы в Подмосковье.

Здоровье В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек 32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.

Шоу-бизнес Лолита назвала число своих половых партнёров Артистка откровенно рассказала ведущей и зрителям о личной жизни.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Политика СБУ обязали расследовать дело о захвате власти Порошенко Издание «Украинские новости» распространило информацию, согласно которой Шевченковский районный суд Киева обязал украинскую Службу безопасности (СБУ) возбудить уголовное производство о возможном захвате власти бывшим лидером Украины Петром Порошенко.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Глава СПЧ призвал организаторов незаконной акции в Москве 27 июля строго соблюдать закон Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил озабоченность планами оппозиции провести несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля и призвал ее организаторов строго следовать законодательству.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.

Политика Помпео призвал Турцию не разворачивать С-400 США предпочитают, чтобы власти Турции не ставили на вооружение российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, но допускают и введение санкций против Анкары, заявил в интервью Bloomberg госсекретарь Майк Помпео.

Транспорт МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».

Политика МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Футбол Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Общество Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина» Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".

Теннис Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.