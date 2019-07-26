Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 12:00

Тамбов — Спартак
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
2 фото
"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. "Тамбов" с 3 баллами располагается на 9-й строчке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенстве

Sport24.ru12:28

«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс12:00

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче молодёжного первенства

Чемпионат12:31

Молодежка «Спартака» проиграла сверстникам из «Тамбова» в матче с тремя удалениями

Матч ТВ12:18

Молодежка «Спартака» проиграла сверстникам из «Тамбова» в матче с тремя удалениями

Sportbox.RU12:18

Молодёжка «Тамбова» обыграла «Спартак»

Евро-футбол.ру12:01

«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Спартак» в матче молодежных команд

Советский спорт12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:46, Вашингтон
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Политика

Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России

Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.
Обновлено в 12:19
Политика

Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации

Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.
Обновлено в 12:23
Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях.
Обновлено в 11:10
Автоспорт

Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Россиянина отправили в колонию за твит

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Кино

Наталья Комарова: «Мы внедрили систему, которой доверяют жители»

Обновлено в 09:42
Происшествия

Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей

Обновлено в 10:53
Происшествия

На канале имени Москвы столкнулись два теплохода

Пассажирский теплоход «Нижний Новгород», на борту которого находились 190 человек, и грузовое судно «Новокуйбышевск» столкнулись на канале имени Москвы в Подмосковье.
Обновлено в 06:22
Здоровье

В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек

32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Лолита назвала число своих половых партнёров

Артистка откровенно рассказала ведущей и зрителям о личной жизни.
Обновлено в 03:09
Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Политика

СБУ обязали расследовать дело о захвате власти Порошенко

Издание «Украинские новости» распространило информацию, согласно которой Шевченковский районный суд Киева обязал украинскую Службу безопасности (СБУ) возбудить уголовное производство о возможном захвате власти бывшим лидером Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Политика

Глава СПЧ призвал организаторов незаконной акции в Москве 27 июля строго соблюдать закон

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил озабоченность планами оппозиции провести несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля и призвал ее организаторов строго следовать законодательству.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Политика

Помпео призвал Турцию не разворачивать С-400

США предпочитают, чтобы власти Турции не ставили на вооружение российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, но допускают и введение санкций против Анкары, заявил в интервью Bloomberg госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 18:53
Транспорт

МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein

Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».
Обновлено в 10:09
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Политика

МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.
Обновлено в 12:05
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Футбол

Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Обновлено в 09:14
Общество

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»

Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Теннис

Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой

Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Пожар в «Чапаевских банях» потушен

Обновлено в 08:03
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine

Обновлено вчера в 12:06
ещё по теме
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное