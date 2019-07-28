Футбол

Молодежка «Рубина» в меньшинстве сыграла вничью с «Ахматом»Советский спорт 13:07

В матче третьего тура молодежного первенства России Рубин на своем поле сыграл вничью с Ахматом 1:1. На 41-й минуте казанцы остались в меньшинстве после удаления Максима Седова. На 65-й минуте грозненцы вышли вперед отметился Таймаз Хизриев.
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Молодёжка «Рубина» отыгралась в матче с «Ахматом»

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