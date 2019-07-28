В матче третьего тура молодежного первенства России Рубин на своем поле сыграл вничью с Ахматом 1:1. На 41-й минуте казанцы остались в меньшинстве после удаления Максима Седова. На 65-й минуте грозненцы вышли вперед отметился Таймаз Хизриев.

Молодежка «Рубина» в меньшинстве сыграла вничью с «Ахматом»

Все про Спорт ру

Авто Названы топ-7 самых досадных летних неприятностей Специалисты компании МЭТР – агрегатора услуг эвакуации и техпомощи, рассказали, с какими поломками россияне сталкиваются летом чаще всего.

Происшествия Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.

Общество Собчак нашла виновников лесных пожаров в Сибири на площади 1,5 млн га Телеведущая Ксения Собчак осудила власти Сибири из-за того, что те пытаются сэкономить на тушении пожаров, охвативших Красноярский край.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Экономика В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.

Авто Lamborghini анонсирует демонстрацию нового суперкара во Франкфурте В начале сентября демонстрация новинки пройдёт в одном из крупнейших автосалонов Франкфурта.

Происшествия Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.

Политика Путин рассказал о погружении к месту гибели подлодки в Финском заливе Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе на дно Финского залива, которое он совершил ранее 27 июля.

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.

Армия и оружие На учениях ВДВ под Ульяновском показали пикапы «Нива» с миномётами Напомним, что специальные автомобили "Нива" 4Х4 для Министерства обороны впервые были продемонстрированы в 2017 году на совместных учениях российских и белорусских десантников под Ульяновском.

Политика Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Происшествия Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими «В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.

Происшествия Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".

Политика FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Технологии На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.

Наука Работа человека деформирует или восполняет мозг Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.

Игры Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.

Шоу-бизнес Наташа Королева удалила обнаженное фото в поддержку Светланы Лободы Певица Наташа Королева недавно опубликовала в Instagram обнаженный снимок, на котором она выполняет стойку на голове.

Происшествия Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.

Происшествия При столкновении автобуса с лошадью на Кубе пострадали 20 человек В результате аварии ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе двое детей.

Политика Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.

Недвижимость Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.