Футбол

Молодежка «Рубина» обыграла «Урал»Спорт-Экспресс 06:25

Урал — Рубин
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
"Рубин" переиграл "Урал" в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:1. За победителей голы забили Александр Циберкин и полузащитник "Урала" Илья Некрасов (автогол).
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