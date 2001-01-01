Футбол
Молодежка «Ростова» проиграла сверстникам из «Уфы»Rostof.ru 13:48
Молодежка футбольного клуба «Ростов» проиграла со счетом 0:1 сверстникам из «Уфы» в гостевом матче 22 тура молодежного первенства РПЛ.
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Молодежка «Ростова» на «Олимпе-2» сыграла со сверстниками «Урала»
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