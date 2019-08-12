Футбол
Молодежка «Ростова» проиграла «Крыльям Советов»Rostof.ru 08:49
Молодежная команда футбольного клуба «Ростов» проиграла сверстникам из самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:3 в домашнем матче пятого тура молодежного первенства РПЛ. Счет в матче открыли гости, отличился Молчанов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
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