Футбол

Молодежка «Ростова» проиграла «Крыльям Советов»Rostof.ru 08:49

Молодежная команда футбольного клуба «Ростов» проиграла сверстникам из самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:3 в домашнем матче пятого тура молодежного первенства РПЛ. Счет в матче открыли гости, отличился Молчанов.
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Мега-гол через себя и креативное празднование. В Молодежном первенстве бывает круче, чем в РПЛ

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Молодежка «Ростова» уступила сверстникам из «Крыльев»

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«Ростов» уступил «Крыльям» в матче молодежного первенства

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Молодежка «Ростова» проиграла «Крыльям Советов»

Rostof.ru08:49

Молодежный и основной состав ФК «Ростов» проведет матчи с командами «Крыльев Советов»

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
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