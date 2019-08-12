Молодежная команда футбольного клуба «Ростов» проиграла сверстникам из самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:3 в домашнем матче пятого тура молодежного первенства РПЛ. Счет в матче открыли гости, отличился Молчанов.

Политика В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Футбол Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив» Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив", сообщается на сайте "красно-зеленых".

Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.

Шоу-бизнес Лопырева вспомнила о свиданиях с Булатовым Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» 36-летней манекенщицы появился пост, где она рассказала подписчикам, что с самого начала любовной истории они с избранником назначали друг другу свидания.

Происшествия В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.

Армия и оружие Норвежские истребители заинтересовались российскими бомбардировщиками Норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время полета над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Политика США ужесточат правила получения грин-карт Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.

Политика Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Происшествия При взрывах на складе боеприпасов в Багдаде пострадали 13 человек По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Багдаде.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Армия и оружие Устрашать и говорить: как НАТО видит свои будущие отношения с Россией "Одна из причин, почему Россия начала нарушать этот договор и устанавливать новые ракеты средней дальности в России, которые могут достичь не только Европы, но и других частей света, состоит в том, что Китай разработал этот вид вооружений и разместил многие из них", – заметил Столтенберг.

Шоу-бизнес Пугачеву раскритиковали в Сети за «детский» образ с сарафаном и кедами Часть поклонников посчитали образ Примадонны неуместным для ее весьма почтенного возраста – некоторые из них назвали ее одежду не "молодежной", а "детской".

Футбол «Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика «Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.

Происшествия Ровно 19 лет назад затонула АПЛ «Курск» Субмарина затонула 12 августа 2000 года, и в результате трагедии погибло 118 человек.

Энергетика Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

Наука Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.

Авто Rezvani представила новый внедорожник Tank Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.

Авто Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.

Космос Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.