"Ростов" обыграл "Урал" в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ – 1:0. В составе победителей отличился Гоча Гогричиани.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

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Футбол Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".

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