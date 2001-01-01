Футбол
Молодежка «Ростова» переиграла «Урал»Спорт-Экспресс 07:12
"Ростов" обыграл "Урал" в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ – 1:0. В составе победителей отличился Гоча Гогричиани.
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Молодежная команда ФК «Урал» на своем поле уступила сверстникам из «Ростова»
Наше время (г. Ростов-на-Дону)08:47
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Энергетика
Мировые цены на нефть выросли почти на 3%
Как пишет издание RT, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,02%, составив цену в 55,04 доллара за баррель нефти.
Обновлено в 03:53
Футбол
КДК РФС наказал «Ростов» за избиение болельщиков «Спартака»
Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".
Обновлено в 09:43
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Общество
МИД РФ предупредил россиян об экстремальной жаре в Греции на выходных
"Греция – экстремально высокая температура воздуха; в ряде регионов – до 42°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице; по прогнозам, жара сохранится до 4 августа", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Финансы
МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России на уровне 1,2%
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%, говорится в докладе МВФ.
Обновлено в 06:08
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
Обновлено в 09:40
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Раненного в Анкаре белорусского дипломата выписали из больницы
Белорусского дипломата Александра Поганшева, получившего ранения при стрельбе в Анкаре, выписали из больницы.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка
Находившаяся в салоне семилетняя девочка погибла на месте, 12-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 09:02
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Политика
Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20
Политика
Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ»
Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.
Обновлено в 07:56
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Разработчик: парашют Д-10 не допустит столкновения десантников
Патиссонообразная форма парашюта не допустит столкновения десантников в воздухе.
Обновлено в 08:55
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.
Обновлено в 07:48
Общество
Ипотека оказалась лекарством от разводов
Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Футбол
Глушаков пропустит четвертый матч «Ахмата» подряд
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка
На днях Александр Цекало и его новая жена Дарина Эрвин были замечены в клиническом госпитале «Лапино».
Обновлено в 06:27
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина не сможет стать частью НАТО.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов
В сборнике указано, что на тысячу женщин детородного возраста в 2018 году в Еврейской автономной области было сделано 35,6 абортов, в республике Тыва - 34,5, в Сахалинской области - 32,2. Эти показатели, согласно сборнику, являются самими высокими.
Обновлено в 01:45