"Ростов" обыграл "Урал" в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ – 1:0. В составе победителей отличился Гоча Гогричиани.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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