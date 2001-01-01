"Ростов" обыграл "Урал" в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ – 1:0. В составе победителей отличился Гоча Гогричиани.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Армия и оружие Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.

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Происшествия В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.

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Общество Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.

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Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Политика Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.

Происшествия Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).

Происшествия Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе "Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - уточнил мэр провинции.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

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Общество Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа «Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.

Наука Из-за человеческой любви морские звезды чувствуют голод Гормон любви и счастья окситоцин, который играет важную роль в размножении человека, присутствует и в других типах организмов.

Общество Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно путешествовать Женщинам в Саудовской Аравии законодательно разрешили покидать территорию королевства без обязательного согласия мужчины-опекуна (мужа или родственника), пишет в четверг, 1 августа, газета Saudi Gazette со ссылкой на правительственные постановления.

Политика В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Политика Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

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Футбол «Зенит» подшутил над «Ромой» в видео о переходе Малкома «Зенит» подшутил над «Ромой» в видео презентации Малкома. О переходе бразильского форварда сине-бело-голубые объявили в пятницу.

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Политика Дональд Трамп начинает новый раунд торговой войны с Китаем Китай обещает не медлить с введением санкционных мер против товаров из США в ответ на заявленное президентом Дональдом Трампом учреждение импортных тарифов на очередной список китайских товаров.