Футбол
Молодежка «Ростова» переиграла «Урал»Спорт-Экспресс 07:12
"Ростов" обыграл "Урал" в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ – 1:0. В составе победителей отличился Гоча Гогричиани.
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Молодежная команда ФК «Урал» на своем поле уступила сверстникам из «Ростова»
Наше время (г. Ростов-на-Дону)08:47
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 16:47
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Кино
Джаред Лето собирается сыграть серийного убийцу
По сюжету калифорнийские шериф и детектив объединяются, чтобы поймать хитрого серийного убийцу.
Обновлено в 06:42
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе
Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера
Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Игры
Первый уровень Super Mario Bros. превратили в 3D-шутер
Обновлено в 08:45
Происшествия
Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО
Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 09:35
Происшествия
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе
"Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - уточнил мэр провинции.
Обновлено в 11:51
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии
Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Наука
Из-за человеческой любви морские звезды чувствуют голод
Гормон любви и счастья окситоцин, который играет важную роль в размножении человека, присутствует и в других типах организмов.
Обновлено в 05:28
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно путешествовать
Женщинам в Саудовской Аравии законодательно разрешили покидать территорию королевства без обязательного согласия мужчины-опекуна (мужа или родственника), пишет в четверг, 1 августа, газета Saudi Gazette со ссылкой на правительственные постановления.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ»
Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео о переходе Малкома
«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео презентации Малкома. О переходе бразильского форварда сине-бело-голубые объявили в пятницу.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков
Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:41
Политика
Дональд Трамп начинает новый раунд торговой войны с Китаем
Китай обещает не медлить с введением санкционных мер против товаров из США в ответ на заявленное президентом Дональдом Трампом учреждение импортных тарифов на очередной список китайских товаров.
Обновлено в 10:15
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42