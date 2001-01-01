Футбол
«Молодежка» «Ростова» обыграла «Урал»Donday.ru 15:13
Команда забила гол за 19 минут до конца игры. Молодежный состав «Ростова» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Победный гол забил нападающий Гоча Гогричиани.
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Молодежная команда ФК «Урал» на своем поле уступила сверстникам из «Ростова»
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