Команда забила гол за 19 минут до конца игры. Молодежный состав «Ростова» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Победный гол забил нападающий Гоча Гогричиани.

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