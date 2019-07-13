Футбол

Молодежка «Ростова» обыграла «Оренбург»Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:40

Молодежный состав ФК "Ростов" обыграл в своем домашнем матче команду "Оренбурга" со счетом 2:1. Первый гол в ворота оренбуржцев забил Гогричиани, добив мяч в штрафной.
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«Ростов» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1

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