Молодежный состав ФК "Ростов" обыграл в своем домашнем матче команду "Оренбурга" со счетом 2:1. Первый гол в ворота оренбуржцев забил Гогричиани, добив мяч в штрафной.

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