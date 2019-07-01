Футбол
Молодежка «Ростова» обыграла «Оренбург»Панорама Ростова-на-Дону 11:40
Молодежный состав ФК "Ростов" обыграл в своем домашнем матче команду "Оренбурга" со счетом 2:1. Первый гол в ворота оренбуржцев забил Гогричиани, добив мяч в штрафной.
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Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400
В Турцию доставили новую партию деталей для российских систем С-400, самолёт с частями ЗРК приземлился на авиабазе Мюртед, сообщает Haberturk со ссылкой на турецкое Министерство обороны.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Под Краснодаром загорелся завод по производству сои
Обновлено в 12:05
Происшествия
Задержание ингушской активистки вызвало разочарование в Калиматове
12 июля силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.
Обновлено в 09:10
Политика
Ярош призвал отлавливать итальянцев на Украине
Бывший лидер "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал к захвату приезжающих на Украину итальянцев, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 06:54
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Футбол
Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию
Специалист отметил, что у него была обнаружена лейкемия.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Политика
Зеленский поведал о «главном оружии» и «образце несокрушимости»
В своем поздравлении в "Фейсбуке" Зеленский пожелал режиссеру крепкого здоровья — это, по его словам, главное оружие Сенцова в его борьбе.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 11:25
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский поручил обустроить границу с Крымом до декабря
Как рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, задача украинских властей - сделать так, что крымчане чувствовали, что "Европа начинается с Херсонщины", а для этого нужно обустроить пункты пропуска.
Обновлено в 11:02
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
S&P повысило рейтинг банка «Союз» до «В+»
S & P позитивно оценивает тот факт, что за последние два года банк "Союз" повысил диверсификацию своего кредитного портфеля, при этом доля 20 крупнейших заемщиков снизилась с 33% в конце 2017 года до 26% совокупного кредитного портфеля на 31 марта 2019-го.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В аварии на Митрофаньевском шоссе погибла женщина
В результате водитель «Ниссана», мужчина 1967 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне
Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии
Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Футбол
Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата
Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.
Обновлено в 12:04
Спорт
Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта
Синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первое золото чемпионата мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:26