Футбол

Молодежка «Крыльев Советов» одержала победу над «Спартаком»СитиТрафик 09:22

Молодежная команда "Крыльев Советов" в субботу, 24 августа, в Самаре встречалась с резервистами московского "Спартака" в седьмом туре первенства молодежных команд российской футбольной премьер-лиги. Самарцы победили со счетом 4:1.
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