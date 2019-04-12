Футбол

Молодежка «Арсенала» выиграла у «Урала» и поднялась на второе местоСпорт71 вчера в 09:27

Футболисты молодежного состава тульского "Арсенала" поднялись на второе место в Первенстве России среди дублирующих составов РПЛ. Сегодня на стадионе поселка Косая Гора они со счетом 5:3 переиграли екатеринбургский "Урал".
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Дублеры «Арсенала» обыграли «Урал»– 5:3

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Игрок «Арсенала» Артём Максименко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров молодёжного футбольного первенства

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«Локомотив» не удержал победный счет в матче молодежного первенства с «Ахматом»

Sport24.ruвчера в 09:08

«Молодёжка» «Локо» сыграла вничью с «Ахматом», «Арсенал» победил «Урал» — 5:3

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«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства

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«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», «Арсенал» и «Урал» забили восемь мячей на двоих

Матч ТВвчера в 09:00
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Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

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Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Здоровье

Во ФСИН сообщили о снижении смертности заключенных от заболеваний

По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1% (с 3071 умершего в 2017 году до 2729 - в 2018 году), а смертность от заболеваний сократилась на 10% (до 2268 заключенных).
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Наука

Химики впервые синтезировали малые циклодекстрины

Японские химики впервые синтезировали малые циклодекстрины, которые состоят из трех и четырех звеньев глюкозы.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Наука

Улыбка действительно делает нас более счастливыми

Выяснилось, что улыбка действительно делает нас более счастливыми, уменьшая уровень агрессии и злости, а также приглушая тоску.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол

«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 03:30
Автоспорт

Пилот «Мерседес» Боттас выиграл квалификацию «Гран–при Китая»

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас с результатом 1 мин 31,547 сек. в третьем сегменте выиграл квалификацию «Гран-при Китая».
Обновлено в 04:20
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

На первый общегородской субботник в Москве вышли почти 1,4 млн человек. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 05:02
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности

За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол

Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал отца-должника судебным приставам

В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Авто

Кроссовер Haval F7 российской сборки появится у дилеров в мае

Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека

По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане

В марте URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли два человека.
Обновлено в 04:04
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Здоровье

Дачников предупредили о смертельной опасности

После открытия дачного сезона, региональный Роспотребнадзор опубликовал информацию об опасности, которая подстерегает садоводов-огородников.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Максим Виторган купается во внимании женщин

Пока Ксения Собчак рассказывает о том, как влюбилась в Кении, Максим Виторган не отстает от бывшей супруги и публикует фотографии в компании женщин.
Обновлено в 03:50
Футбол

Тульский «Арсенал» принимает «Урал»

Обновлено в 03:31
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Технологии

За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров

Мессенджер Telegram, несмотря на блокировку, остается в России третьим по популярности мобильным приложением для обмена сообщениями после WhatsApp и Viber, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.
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Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено вчера в 05:19
Хоккей

Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ

Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.
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