Футбол
Молодежка «Арсенала» выиграла у «Урала» и поднялась на второе местоСпорт71 вчера в 09:27
Футболисты молодежного состава тульского "Арсенала" поднялись на второе место в Первенстве России среди дублирующих составов РПЛ. Сегодня на стадионе поселка Косая Гора они со счетом 5:3 переиграли екатеринбургский "Урал".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Игрок «Арсенала» Артём Максименко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров молодёжного футбольного первенства
Тульские новостивчера в 15:22
«Арсенал» обыграл «Урал», «Ахмат» и «Локо» сыграли вничью в молодежном первенстве
Спорт-Экспрессвчера в 09:01
«Локомотив» не удержал победный счет в матче молодежного первенства с «Ахматом»
Sport24.ruвчера в 09:08
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Наука
Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Обновлено в 04:49
Происшествия
Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Единоборства
Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Во ФСИН сообщили о снижении смертности заключенных от заболеваний
По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1% (с 3071 умершего в 2017 году до 2729 - в 2018 году), а смертность от заболеваний сократилась на 10% (до 2268 заключенных).
Обновлено в 04:23
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Наука
Химики впервые синтезировали малые циклодекстрины
Японские химики впервые синтезировали малые циклодекстрины, которые состоят из трех и четырех звеньев глюкозы.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Наука
Улыбка действительно делает нас более счастливыми
Выяснилось, что улыбка действительно делает нас более счастливыми, уменьшая уровень агрессии и злости, а также приглушая тоску.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»
Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 03:30
Автоспорт
Пилот «Мерседес» Боттас выиграл квалификацию «Гран–при Китая»
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас с результатом 1 мин 31,547 сек. в третьем сегменте выиграл квалификацию «Гран-при Китая».
Обновлено в 04:20
Общество
На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек
На первый общегородской субботник в Москве вышли почти 1,4 млн человек. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 05:02
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша
Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля
Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал отца-должника судебным приставам
В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Авто
Кроссовер Haval F7 российской сборки появится у дилеров в мае
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане
В марте URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли два человека.
Обновлено в 04:04
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Здоровье
Дачников предупредили о смертельной опасности
После открытия дачного сезона, региональный Роспотребнадзор опубликовал информацию об опасности, которая подстерегает садоводов-огородников.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган купается во внимании женщин
Пока Ксения Собчак рассказывает о том, как влюбилась в Кении, Максим Виторган не отстает от бывшей супруги и публикует фотографии в компании женщин.
Обновлено в 03:50
Футбол
Тульский «Арсенал» принимает «Урал»
Обновлено в 03:31
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Технологии
За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров
Мессенджер Telegram, несмотря на блокировку, остается в России третьим по популярности мобильным приложением для обмена сообщениями после WhatsApp и Viber, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено вчера в 05:19
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.
Обновлено в 05:07