Футбол
Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Локомотивом»Тульские Известия вчера в 08:59
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня на стадионе в тульском поселке Косая Гора проходил матч между молодежкой «Арсенала» и «Локомотивом».
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«Арсенал» и «Локо» сыграли вничью в матче молодежек. У Максименко и Сулейманова — по голу
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