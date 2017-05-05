Футбол

Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Локомотивом»Тульские Известия вчера в 08:59

Арсенал (Тула) — Локомотив
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня на стадионе в тульском поселке Косая Гора проходил матч между молодежкой «Арсенала» и «Локомотивом».
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