Футбол

Молодежка «Арсенала» обыграла «Урал» 5:3Тульская пресса 09:33

12 апреля в Туле встретились молодежные составы "Арсенала" и "Урала". Матч завершился уверенной победой туляков 5:3. Отличились Крикуненко, Крохин, Ильин и Максименко, дважды забивший в ворота противника.
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Молодежка «Арсенала» выиграла у «Урала» и поднялась на второе место

Спорт7109:27

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства

Советский спорт09:15

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», «Арсенал» и «Урал» забили восемь мячей на двоих

Матч ТВ09:00

«Молодёжка» «Локо» сыграла вничью с «Ахматом», «Арсенал» победил «Урал» — 5:3

Чемпионат09:01

«Арсенал» обыграл «Урал», «Ахмат» и «Локо» сыграли вничью в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс09:01

«Локомотив» не удержал победный счет в матче молодежного первенства с «Ахматом»

Sport24.ru09:08

«Молодежка» тульского «Арсенала» обыграла «Урал»

Тульские новости10:08
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Стало известно, где будут служить московские призывники

Около 10 москвичей отправятся служить на крейсер Черноморского флота «Москва» в ходе весеннего призыва.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Политика

Бывший президент Украины высказался о дебатах Зеленского и Порошенко

Бывший украинский лидер Леонид Кучма высказал своё мнение по поводу возможных дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:50
Хоккей

Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:48
Кино

Режиссёр Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет

«11 апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссёра документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Спорт

Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке

По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Футбол

Головин объяснил, почему выступает под 17-м номером

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, почему играет под 17-м номером.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Политика

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Экономика

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе

Обновлено в 08:08
Экономика

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Космос

Роскосмос и ВКонтакте запустили шоу «МКС на связи»

Съемки проходят в экспозиции московского Музея космонавтики.
Обновлено в 10:48
Хоккей

ЦСКА вступает в решающую борьбу за Кубок Гагарина

В этом году до финала Кубка Гагарина добрались команды, которые ещё ни разу не поднимали над головой трофей.
Обновлено в 05:00
Политика

Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш

Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика

Режиссеров индийского Болливуда пригласили на съемки в Крым

Обновлено в 10:34
Общество

Суд удовлетворил иск к «Победе» о провозе зарегистрированного оружия

Щербинский суд Москвы удовлетворил требования заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте и признал незаконным запрет авиакомпании "Победа" на перевозку зарегистрированного оружия, боеприпасов и патронов на борту ее самолетов.
Обновлено в 10:06
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Космос

На МКС произошла утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Госиспытания ЗРК «Витязь» завершены

Обновлено в 09:26
Здоровье

В Дмитровской больнице медики спасли беременную женщину

Обновлено в 09:36
Политика

Партия Brexit появилась в Великобритании

Ранее News.ru писал, что еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что не исключает возможности проведения нового референдума по Brexit и досрочных выборов в Великобритании.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Арсенал» пообещал найти и наказать оскорбивших Кулибали болельщиков

«Арсенал» выступил с заявлением в связи с появившимся в соцсетях видео, но котором болельщики команды оскорбляют защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Обновлено в 06:54
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
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