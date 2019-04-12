Футбол
Молодежка «Арсенала» обыграла «Урал» 5:3Тульская пресса 09:33
12 апреля в Туле встретились молодежные составы "Арсенала" и "Урала". Матч завершился уверенной победой туляков 5:3. Отличились Крикуненко, Крохин, Ильин и Максименко, дважды забивший в ворота противника.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Политика
Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Застыдили. Samsung готовит для флагманских Galaxy S10 специальный ночной режим съёмки
Обновлено в 08:55
Футбол
Кроос может покинуть «Реал» летом
Полузащитник "Реала" Тони Кроос намерен покинуть Мадрид ближайшим летом.
Обновлено в 04:51
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 08:17
Кино
Российские космонавты снялись для афиш фантастических фильмов
Российские космонавты снялись для афиш классических советских фильмов и мультфильмов. 12 апреля отмечается День космонавтики.
Обновлено в 08:48
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Политика
МИД Литвы выразил России протест из-за угроз своим дипломатам
Посол Литвы в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы из-за того, что дипмиссия получила письмо с угрозами в его адрес, а также в адрес персонала, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 09:34
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Перед смертью Юлия Началова отправила родным последние SMS
Обновлено в 09:25
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В администрации Новокузнецка проходят обыски по делу о мошенничестве
Следственные органы Кемеровской области проводят обыски в администрации Новокузнецка по делу о мошенничестве с муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 09:15
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Энергетика
Chevron приобретет Anadarko за $33 млрд
Сумма сделки составит $33 млрд или $65 за акцию, говорится в сообщении Chevron.
Обновлено в 07:03
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Наука
Неделя в невесомости заставила мышей на борту МКС бегать кругами
В космосе грызуны, которых доставили на борт МКС, освоились довольно быстро, но примерно через неделю начали бегать кругами.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 23:02
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
«Медведей» заподозрили в кибератаке на Минобороны Испании
"Анализы без сомнения указывают на группу русских хакеров Fancy Bear", — сообщает интернет-издание Español со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 09:39
Единоборства
Макгрегор: продажи виски взлетят, когда с Лобовым уложим Тухугова
Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что победы его друга российско-ирландского бойца Артёма Лобова будут способствовать росту продажи виски Proper 12.
Обновлено в 08:52