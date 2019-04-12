Футбол

Молодежка «Арсенала» обыграла «Урал» 5:3Тульская пресса 09:33

12 апреля в Туле встретились молодежные составы "Арсенала" и "Урала". Матч завершился уверенной победой туляков 5:3. Отличились Крикуненко, Крохин, Ильин и Максименко, дважды забивший в ворота противника.
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Молодежка «Арсенала» выиграла у «Урала» и поднялась на второе место

Спорт7109:27

Молодежка тульского «Арсенала» одержала пятую победу подряд

Тульские новости09:36

«Локомотив» не удержал победный счет в матче молодежного первенства с «Ахматом»

Sport24.ru09:08

«Молодёжка» «Локо» сыграла вничью с «Ахматом», «Арсенал» победил «Урал» — 5:3

Чемпионат09:01

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», «Арсенал» и «Урал» забили восемь мячей на двоих

Матч ТВ09:00

Ведран Чорлука: «„Локомотиву“ надо брать очки и ждать ошибки лидера»

Спорт-Экспресс09:24

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства

Советский спорт09:15
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Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Обновлено в 04:02
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Политика

Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Гаджеты

Застыдили. Samsung готовит для флагманских Galaxy S10 специальный ночной режим съёмки

Обновлено в 08:55
Футбол

Кроос может покинуть «Реал» летом

Полузащитник "Реала" Тони Кроос намерен покинуть Мадрид ближайшим летом.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Кокорин прокомментировал избиение пешехода футболистом «Спартака»

Обновлено в 05:59
Кино

Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 08:17
Кино

Российские космонавты снялись для афиш фантастических фильмов

Российские космонавты снялись для афиш классических советских фильмов и мультфильмов. 12 апреля отмечается День космонавтики.
Обновлено в 08:48
Происшествия

После землетрясения Индонезии угрожает цунами

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Политика

МИД Литвы выразил России протест из-за угроз своим дипломатам

Посол Литвы в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы из-за того, что дипмиссия получила письмо с угрозами в его адрес, а также в адрес персонала, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 09:34
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Общество

Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Перед смертью Юлия Началова отправила родным последние SMS

Обновлено в 09:25
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В администрации Новокузнецка проходят обыски по делу о мошенничестве

Следственные органы Кемеровской области проводят обыски в администрации Новокузнецка по делу о мошенничестве с муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 09:15
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Энергетика

Chevron приобретет Anadarko за $33 млрд

Сумма сделки составит $33 млрд или $65 за акцию, говорится в сообщении Chevron.
Обновлено в 07:03
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Наука

Неделя в невесомости заставила мышей на борту МКС бегать кругами

В космосе грызуны, которых доставили на борт МКС, освоились довольно быстро, но примерно через неделю начали бегать кругами.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 23:02
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Наука

Зубы древней египетской женщины рассказали об удивительной профессии

Обновлено в 05:07
Армия и оружие

«Медведей» заподозрили в кибератаке на Минобороны Испании

"Анализы без сомнения указывают на группу русских хакеров Fancy Bear", — сообщает интернет-издание Español со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 09:39
Единоборства

Макгрегор: продажи виски взлетят, когда с Лобовым уложим Тухугова

Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что победы его друга российско-ирландского бойца Артёма Лобова будут способствовать росту продажи виски Proper 12.
Обновлено в 08:52
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