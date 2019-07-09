Экономика
Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в СбербанкеРИА Новости вчера в 04:43
Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
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Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Мать телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, "шокирована" инцидентом с сыном.
Обновлено вчера в 18:22
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом авианосце при условии их адаптации к кораблю, то есть "оморячивания", сообщили в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.
Обновлено в 02:08
Наука
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.
Обновлено в 04:26
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов
Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
РФ и САР обеспокоены снижением потока покидающих «Рукбан» беженцев
Обеспокоенные снижением количества покидающих лагерь «Рукбан» беженцев Россия и Сирия вновь призвали США одуматься.
Обновлено в 04:22
Наука
«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор
Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба космической корпорации.
Обновлено в 04:08
Политика
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Спорт
Сенатор США призвал отказаться от госфинансирования ЧМ-2026 по футболу
Джозеф Мэнчин внес законопроект, согласно которому Федерация футбола США должна уравнять зарплаты игроков мужской и женской сборных Сенатор-демократ США Джозеф Мэнчин выступил против госфинансирования чемпионата мира по футболу 2026 года, пока зарплата игроков американских мужских и женских сборных в этом виде спорта не станет равной.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Политика
Зеленский отменил военный парад в день независимости
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада в День независимости 24 августа.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Врачи оценили состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии
Состояние семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву на лечение после полученных от избиения травм, остается тяжелым.
Обновлено 07 июля в 04:35
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в аварии на трассе «Таврида»
В результате ДТП на 73-м километре трассы «Таврида» погибли женщина и двое детей.
Обновлено в 04:02
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Футбол
СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА
Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»
В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Локомотив» не может договориться с Гилерме
Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
Huawei пытается скупать российские технологии
Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
США грозит дефолт уже в сентябре
США грозит дефолт уже в сентябре.
Обновлено вчера в 02:14
Армия и оружие
В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00