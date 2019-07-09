Экономика
Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в СбербанкеРИА Новости 04:43
Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Госдума вводит штрафы для работодателей за «зарплатное рабство»
Пакет правительственных законопроектов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:58
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Жительница Алтая, сломавшая ногу приемному сыну, получила условное наказание
Ранее сообщалось, что женщина сломала ногу 9-летнему мальчику за то, что он слишком медленно делал уроки.
Обновлено в 08:07
Политика
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Алена Водонаева заявила, что хочет быть содержанкой
Телезвезда откровенно призналась, что хочет попробовать себя в роли содержанки и пожить за счет мужчины, поскольку она сама уже устала это делать за последние полтора года, которые она прожила в браке с мужем.
Обновлено в 04:49
Политика
Россия высказалась о встрече Путина с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о новом формате урегулирования конфликта на Донбассе — встрече с Россией при участии западных стран.
Обновлено в 07:14
Общество
В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров
В городе Оберн в штате Вашингтоне прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
Обновлено в 07:52
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика
Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Происшествия
В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией
Двадцать детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе Приморья, проводится проверка, сообщает администрация края.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов уточнил, кому оставил свое наследство
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено в 07:27
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе
Обновлено в 08:29
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Авто
За антирадары водителям в РФ светит тюрьма
Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45