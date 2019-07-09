Экономика

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в СбербанкеРИА Новости 04:43

Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
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Социологи рассказали, как российская молодежь занимается инвестициями

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Сбербанк: Молодежь в России уже копит на пенсию

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Сбербанк сообщил о двукратном увеличении доли молодых инвесторов

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Сбербанк зафиксировал за год двукратное увеличение инвесторов среди молодежи

ТАСС05:24

Сбербанк: охотнее всего молодежь инвестирует в облигации

Банки.ру04:46

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке

РИА Новости04:43
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
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Госдума вводит штрафы для работодателей за «зарплатное рабство»

Пакет правительственных законопроектов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:58
Экономика

ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»

Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
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Жительница Алтая, сломавшая ногу приемному сыну, получила условное наказание

Ранее сообщалось, что женщина сломала ногу 9-летнему мальчику за то, что он слишком медленно делал уроки.
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Политика

Владимир Путин прилетел в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург.
Обновлено в 08:13
Происшествия

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В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
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Шоу-бизнес

Алена Водонаева заявила, что хочет быть содержанкой

Телезвезда откровенно призналась, что хочет попробовать себя в роли содержанки и пожить за счет мужчины, поскольку она сама уже устала это делать за последние полтора года, которые она прожила в браке с мужем.
Обновлено в 04:49
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Россия высказалась о встрече Путина с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о новом формате урегулирования конфликта на Донбассе — встрече с Россией при участии западных стран.
Обновлено в 07:14
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В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров

В городе Оберн в штате Вашингтоне прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
Обновлено в 07:52
Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика

Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Политика

Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной

Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Технологии

В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Происшествия

В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией

Двадцать детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе Приморья, проводится проверка, сообщает администрация края.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов уточнил, кому оставил свое наследство

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей

Обновлено в 07:27
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
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Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

Обновлено в 08:29
Политика

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Общество

В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Экономика

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Авто

За антирадары водителям в РФ светит тюрьма

Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45
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