Экономика

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в СбербанкеРИА Новости 04:43

Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
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Российская молодежь стала инвестировать в облигации

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"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
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