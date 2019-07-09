Экономика
Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в СбербанкеРИА Новости 04:43
Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
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Футбол
«Тамбов» объявил о переходе Маркелова из «Анжи»
Полузащитник Иван Маркелов, последние два года выступавший за «Анжи», подписал контракт с «Тамбовом».
Обновлено в 04:54
Происшествия
В новосибирском аэропорту задержали работорговца
В новосибирском аэропорту Толмачево при регистрации на рейс до Якутска сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:21
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию
"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:06
Наука
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
В Санкт-Петербурге сильным дождем затопило проспект Луначарского
Проспект Луначарского на пересечении с Руднева затопило, сообщили очевидцы в 11.30 в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:38
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Политика
В ДНР охарактеризовали новые идеи Зеленского по Донбассу
Зеленский захотел обсудить, "чей Крым и кого там нет в Донбассе".
Обновлено в 04:05
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Авто
Dodge Charger SRT Hellcat сразился на прямой с Tesla Model 3
Обновлено вчера в 09:05
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Транспорт
В Екатеринбурге водители автобусов объявили забастовку
Обновлено в 05:08
Транспорт
Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома»
«Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.
Обновлено в 05:30
Наука
Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»
Обновлено в 05:32
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов
Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян
Наибольшее количество краж денег с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии, а не за счет использования недостатков в защищенности гаджетов.
Обновлено в 05:20
Авто
ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате
В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57