Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке

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