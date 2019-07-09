Экономика

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в СбербанкеРИА Новости 04:43

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Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
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