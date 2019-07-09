Экономика

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в СбербанкеРИА Новости 04:43

Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
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Сбербанк сообщил о двукратном увеличении доли молодых инвесторов

DP.RU05:57

Как распределено мировое богатство по частным рукам

Ридус04:37

Сбербанк: охотнее всего молодежь инвестирует в облигации

Банки.ру04:46

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке

РИА Новости04:43

Сбербанк зафиксировал за год двукратное увеличение инвесторов среди молодежи

ТАСС05:24
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ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
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Следы эпидемии чумы нашли в арктических ледниках

Международная группа ученых установила, как эпидемия чумы в Средние века повлияла на развитие Европы.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей

В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Политика

Решение по санкциям против Грузии пока не принято, сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение на этот счет пока не принято.
Обновлено в 06:27
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Политика

Зеленский рассказал об особом статусе русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что когда в Донбассе закончится война, то надо будет дать местным жителям возможность разговаривать на том языке, на котором они хотят.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В офисе «Красного и Белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети гипермаркетов «Красное и Белое» в Челябинске, передает RNS со ссылкой на заявление представителя ритейлера.
Обновлено в 06:30
Общество

Роскомнадзор нашел нарушения на сайтах по проверке результатов ЕГЭ

Роскомнадзор нашел сайты для проверки результатов ЕГЭ, нарушающие законодательство в области персональных данных.
Обновлено в 05:11
Политика

Аксенов сообщил об отставке министра здравоохранения Крыма

Во вторник, 9 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам об отставке министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, передает РИА Крым.
Обновлено в 05:30
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество

Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, самыми грязными городами России стали Махачкала, Омск и Брянск.
Обновлено в 04:56
Авто

Hyundai анонсировала новую модель тизером

В Сети стал доступен первый тизер новой модели южнокорейского бренда Hyundai.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из противоминной установки

Обновлено в 06:20
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 03:37
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Названы сроки первого полета возвращаемой ступени ракеты «Крыло-СВ»

Обновлено в 03:17
Общество

Часть работников ДВЗ «Звезда» переводят на сокращенную рабочую неделю

Обновлено в 03:13
Политика

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Финансы

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Футбол

Алексей Сутормин перешёл в «Зенит»

Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Политика

Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Политика

СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
Общество

Ливень в Вашингтоне затопил метро и частично Белый дом

Обновлено вчера в 18:18
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Экономика

В России поднимут акцизы на вино

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Кино

Райан Рейнольдс сыграет в боевике «Красное уведомление»

Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, сыграет в комедийном боевике «Красное уведомление».
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