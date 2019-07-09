Экономика
Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в СбербанкеРИА Новости вчера в 04:43
Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
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Шоу-бизнес
Диана Арбенина резко похудела из-за перенесенного стресса
Обновлено в 02:14
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»
В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Наука
Аэрогель с нанотрубками превратили в солнечный парогенератор
Ученые под руководством Хао Бая (Hao Bai) из Чжэцзянского университета создали аэрогелевую конструкцию, способную подобно деревьям благодаря капиллярному эффекту поднимать жидкость наверх к области со слоем углеродных нанотрубок, эффективно поглощающих солнечный свет и нагревающих воду.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне стали экономить на лекарствах от заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новом российском авианосце
«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44
Политика
Плевали мы на Зеленского: Боевики «АТО» проведут альтернативный парад
Предлагается вместо отмененного президентом парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без использования бюджетных средств.
Обновлено в 02:43
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата
Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»
Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Порядка 1,8 миллиона сирийцев вернулись в свои дома
В места довоенного проживания вернулись уже 1,8 миллиона сирийских граждан, из них 528 тысяч - с территории других государств.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома
В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45