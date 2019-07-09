Экономика

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в СбербанкеРИА Новости вчера в 04:43

Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Российская молодежь стала инвестировать в облигации

Накануне.Ruвчера в 20:38

Социологи рассказали, как российская молодежь занимается инвестициями

ФедералПрессвчера в 08:10

Сбербанк: Молодежь в России уже копит на пенсию

Инвест-Форсайтвчера в 07:41

Сбербанк сообщил о двукратном увеличении доли молодых инвесторов

DP.RUвчера в 05:57

Сбербанк зафиксировал за год двукратное увеличение инвесторов среди молодежи

ТАССвчера в 05:24

Сбербанк: охотнее всего молодежь инвестирует в облигации

Банки.рувчера в 04:46

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке

РИА Новостивчера в 04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Диана Арбенина резко похудела из-за перенесенного стресса

Обновлено в 02:14
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»

В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Обновлено в 00:55
Наука

Аэрогель с нанотрубками превратили в солнечный парогенератор

Ученые под руководством Хао Бая (Hao Bai) из Чжэцзянского университета создали аэрогелевую конструкцию, способную подобно деревьям благодаря капиллярному эффекту поднимать жидкость наверх к области со слоем углеродных нанотрубок, эффективно поглощающих солнечный свет и нагревающих воду.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Больше всего россияне стали экономить на лекарствах от заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

Разработчик рассказал о новом российском авианосце

«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44
Политика

Плевали мы на Зеленского: Боевики «АТО» проведут альтернативный парад

Предлагается вместо отмененного президентом парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без использования бюджетных средств.
Обновлено в 02:43
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата

Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В детском лагере Саратовской области массово отравились дети

Обновлено в 02:29
Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»

Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие

Порядка 1,8 миллиона сирийцев вернулись в свои дома

В места довоенного проживания вернулись уже 1,8 миллиона сирийских граждан, из них 528 тысяч - с территории других государств.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России

Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы

Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома

В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей

"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное