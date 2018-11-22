"Крылья Советов" провели очередную тренировку в преддверии гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает пресс-служба самарского клуба. Полузащитник Йоан Молло и защитник Виталий Денисов отправились от травм.

Молло и Денисов восстановились к матчу против «Спартака»

Футбол Футбол «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Футбол Футбол Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону» Бывший капитан "Барселоны" Хави отметил, что не считает возможным возращение форварда "ПСЖ" Неймара в Каталонию.

Футбол Футбол ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.

Футбол Футбол Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ» Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.

Футбол Футбол Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.

Футбол Футбол Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч» Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".

Футбол Футбол Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы» Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.

Футбол Футбол Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.

Футбол Футбол Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.

Футбол Футбол Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.

Футбол Футбол Анчелотти: «УЕФА сильно опаздывает с внедрением VAR в Лиге чемпионов» Рулевой "Наполи" Карло Анчелотти считает, что необходимо как можно быстрее внедрить систему VAR в Лиге чемпионов.

Футбол Футбол Ромелу Лукаку: «Думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками» Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал отношения главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью с игроками команды.