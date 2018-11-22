Футбол
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
"Крылья Советов" провели очередную тренировку в преддверии гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает пресс-служба самарского клуба. Полузащитник Йоан Молло и защитник Виталий Денисов отправились от травм.
Спорт-Экспрессвчера в 11:58
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