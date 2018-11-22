Футбол

Молло и Денисов восстановились к матчу против «Спартака»
Спорт-Экспресс
вчера в 11:58

Спартак — Крылья Советов
25 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
"Крылья Советов" провели очередную тренировку в преддверии гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает пресс-служба самарского клуба. Полузащитник Йоан Молло и защитник Виталий Денисов отправились от травм.
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