Футбол
Молдова — Франция 1:4Спорт-Экспресс вчера в 15:55
|24′
Антуан Гризманн
|27′
Рафаэль Варан
|34′
Рафаэль Варан
|36′
Оливье Жиру
Евгений Кочук
Артем Розгонюк
|46′
Ион Николэеску
Виталий Домашкан
|59′
Александр Антонюк
Владимир Амброс
|73′
|73′
Блез Матюиди
Тома Лемар
|73′
Антуан Гризманн
Флориан Товен
Виталий Домашкан
|78′
|81′
Оливье Жиру
Набиль Фекир
Владимир Амброс
|83′
|87′
Килиан Мбаппе
Владимир Амброс
|89′
|90′+1′
Килиан Мбаппе
Молдова
Расстановка 4‑5‑1
23
Кошелев
15
Жардан
5
Посмак
8
Карп
2
Рябчук
18
Амброс
9
Чеботару
3
Розгонюк
7
Ионицэ
11
Гынсарь
19
Домашкан
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
5
Умтити
22
Курзава
13
Канте
20
Товен
6
Погба
10
Мбаппе
18
Фекир
8
Лемар
Франция
Расстановка 4‑2‑1‑3
Нападающий Оливье Жиру принял решение завершить карьеру в сборной Франции после чемпионата Европы 2020 года, сообщает Get French Football News, ссылаясь на RTL. 32-летний форвард дебютировал в составе национальной команды осенью 2011 года.
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