Футбол
«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 09:29
Управляющий директор «Мольде» Ойстен Нирланд сообщил, что норвежский клуб ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о размере компенсации за то, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работать в стане манкунианцев уже после оговоренного ранее срока.
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Приложение использует как данные о том, когда в последний момент пользователь перекусывал вне своего диетического плана (использовать OnTrack необходимо в качестве дополнения к приложению, которое подбирает план диеты и следит за питанием), и разнообразную информацию о том, чем пользователь занимается.
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Авто
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Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
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Телескоп NASA сфотографировал «космическую бабочку»
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Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида
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