Футбол

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 09:29

Управляющий директор «Мольде» Ойстен Нирланд сообщил, что норвежский клуб ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о размере компенсации за то, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работать в стане манкунианцев уже после оговоренного ранее срока.
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«Манчестер Юнайтед» проведёт с «Мольде» товарищеский матч в знак благодарности

Евро-футбол.ру16:25

«Мельде» получит от «МЮ» компенсацию за подписание Сульшера

Матч ТВ11:28

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат09:29

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в МЮ

RT на русском09:50

«Мельде» получит от «МЮ» компенсацию за подписание Сульшера

Sportbox.RU11:28
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество

Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира

Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
Обновлено в 05:33
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ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
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Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

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Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя

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У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

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Экономика

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Российский рынок каршеринга в 2018 год увеличился в пять раз и достиг семи млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.
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Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Транспорт

Станцию метро «Каховская» закроют с 30 марта

Обновлено в 07:05
Политика

Коломойский: Порошенко создал провокацию в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил вину за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:59
Политика

Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму

Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.
Обновлено в 19:18
Общество

Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
Обновлено в 14:09
Спорт

Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации

Обновлено в 04:37
Энергетика

Лицензирование экспорта не поддерживают в «Газпром нефти»

«Газпром нефть» не поддерживает введение лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил глава компании Александр Дюков.
Обновлено в 09:50
Общество

У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро

Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие

Зачем корабли НАТО вошли в Черное море

Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Наука

Приложение для контроля питания не даст сорваться при диете

Приложение использует как данные о том, когда в последний момент пользователь перекусывал вне своего диетического плана (использовать OnTrack необходимо в качестве дополнения к приложению, которое подбирает план диеты и следит за питанием), и разнообразную информацию о том, чем пользователь занимается.
Обновлено в 09:56
Авто

В Сети показали тизер Ford Escape

Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено в 18:00
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет

Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.
Обновлено в 14:23
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Футбол

«Тоттенхэм» провёл первую тренировку на новом стадионе

Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Первую «Варшавянку» для ТОФ спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Артиллеристы РФ ликвидировали караван «противника» в горах Абхазии

«По замыслу учения в ночное время разведывательная группа используя беспилотный летательный аппарат обнаружила в горах караван условного противника, перевозивший оружие и взрывчатые вещества», — рассказали в пресс-службе ЮВО.
Обновлено в 19:31
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Космос

Телескоп NASA сфотографировал «космическую бабочку»

NASA сфотографировало туманность Westerhout 40, которую назвали «космической бабочкой» из-за схожей с насекомым формы.
Обновлено в 11:56
Космос

Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида

Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.
Обновлено в 18:35
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Молде
Норвежский футбольный клуб
Норвежский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Типпелиге. Образован 3 июня 1911 года. Домашним стадионом клуба является «Акер», вмещающий 11 800 зрителей.
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