Футбол

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 09:29

Управляющий директор «Мольде» Ойстен Нирланд сообщил, что норвежский клуб ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о размере компенсации за то, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работать в стане манкунианцев уже после оговоренного ранее срока.
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«Манчестер Юнайтед» проведёт с «Мольде» товарищеский матч в знак благодарности

Евро-футбол.ру16:25

«Мельде» получит от «МЮ» компенсацию за подписание Сульшера

Матч ТВ11:28

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в МЮ

RT на русском09:50

«Мельде» получит от «МЮ» компенсацию за подписание Сульшера

Sportbox.RU11:28

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат09:29
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Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
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Авторы уличных фигурок домовых в Калининграде приостановили проект

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Le Monde (Франция): российская одиссея швейцарских виноделов (Le Monde)

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Армия и оружие

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Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
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В Британии женщина приняла рак яичников за беременность

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"На стадионе будет выделено помещение для музея фанатского движения, фанатам останется только наполнить его", - сказал Медведев.
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На бостонской конференции PAX East 2019 студия Gearbox анонсировала Borderlands 3, находящуюся в разработке уже больше пяти лет.
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Уле Гуннар Сульшер
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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