Управляющий директор «Мольде» Ойстен Нирланд сообщил, что норвежский клуб ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о размере компенсации за то, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работать в стане манкунианцев уже после оговоренного ранее срока.

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

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