Футбол

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в МЮRT на русском 09:50

Норвежский футбольный клуб «Мольде» получит компенсацию от английского «Манчестер Юнайтед» (МЮ) за то, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работать главным тренером «красных дьяволов» дольше ранее оговорённого срока.
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«Мельде» получит от «МЮ» компенсацию за подписание Сульшера

Матч ТВ11:28

«Мельде» получит от «МЮ» компенсацию за подписание Сульшера

Sportbox.RU11:28

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат09:29

«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в МЮ

RT на русском09:50
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:08, Ашберн
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Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин принял решение о завершении карьеры в национальной команде.
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Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.
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OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
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Скончался экс-футболист московского «Динамо» Владимир Басалаев

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Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантов

Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
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В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
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ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

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Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

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Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
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Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

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Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
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Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
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Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
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Каз Хираи окончательно покидает Sony

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Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Коломойского внесли в базу «Миротворца»

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Обновлено в 13:40
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В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
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Технологии

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Ученые обнаружили на Марсе источники рек

На Марсе могут формироваться реки и ручьи за счет глубоких подземных вод.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Норвежский футбольный клуб
Норвежский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Типпелиге. Образован 3 июня 1911 года. Домашним стадионом клуба является «Акер», вмещающий 11 800 зрителей.
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