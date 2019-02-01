Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортомКоммерсантъ 06:39

Вы знаете, что я пользуюсь рейсовыми самолетами. Из-за плохой погоды в Кишиневе со вчерашнего дня не смогли приземлиться десятки рейсов. Руководство РФ, которое узнало о такой проблеме, предоставило молдавской делегации самолет. Это очень красивый жест.

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Молдавского президента Игоря Додона, внепланово задержавшегося в Москве из-за нелетной погоды на родине, пытаются отправить домой.

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом

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