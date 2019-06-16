Политика

Усатый задержан при попытке попасть в МолдавиюLenta.ru 09:36

Лидера молдавской пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при возвращении в Молдавию. Об этом сообщает «Европейская правда».
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Усатый задержан при попытке попасть в Молдавию

Lenta.ru09:36

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Усатого привезли в прокуратуру

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Sputnik Молдова13:36

Молдавского оппозиционера Ренато Усатого задержали на границе Молдавии

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РИА Новости08:14

Ренато Усатый задержан

Газета.Ru08:19
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На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
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Следующим в рейтинге оказался Volkswagen Polo, а замкнул пятерку лучших немецких машин с пробегом не старше трех лет Audi A3.
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Биологи из Университета Дьюка нашли в среднем мозге мышей область, воздействуя на которую, можно заставить самцов воспроизводить сигналы, составляющие часть брачного ритуала.
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В Совбезе РФ отрицают интерес к победе правых в Европе

Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что утверждения о заинтересованности Москвы в победе на выборах в ЕС правых партий ложны.
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Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
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Разработчики Edge (Chromium) пока не приняли решения по вопросу блокировки рекламы через API webRequest

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В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
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Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
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Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
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Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
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Ренато Усатый
Молдавский политик
Молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель. Председатель партии Наша Партия, с 2015 по февраль 2018 года - примар второго по значимости города Бельцы. Имеет также российское гражданство. После того, как на него завели уголовное дело, проживает в Москве.
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