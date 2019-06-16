Усатый задержан при попытке попасть в МолдавиюLenta.ru 09:36

Лидера молдавской пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при возвращении в Молдавию. Об этом сообщает «Европейская правда».

Усатый задержан при попытке попасть в Молдавию

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