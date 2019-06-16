Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в странуРБК 10:44

Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию. Об этом сообщает издание noi.md со ссылкой на вице-президента партии Илиана Кашу.

Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну

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