Политика

Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в странуРБК 10:44

Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию. Об этом сообщает издание noi.md со ссылкой на вице-президента партии Илиана Кашу.
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Молдавский политик
Молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель. Председатель партии Наша Партия, с 2015 по февраль 2018 года - примар второго по значимости города Бельцы. Имеет также российское гражданство. После того, как на него завели уголовное дело, проживает в Москве.
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