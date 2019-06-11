Молдавские демократы предложили России тайную сделкуLenta.ru вчера в 19:56

Как видите, это идея Демпартии. Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий.

с чего всё началось

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