Политика

Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновниковLenta.ru 03:09

Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
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с чего всё началось

Нет запрету: молдавские чиновники после паузы стали ездить в Россию

Парламент и правительство два года назад - в марте 2017 года приняли решение запретить чиновникам ездить в Россию. По словам президента, запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из нашей страны отправилась в Москву.
Sputnik Молдова03:06

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Власти Молдавии разрешили чиновникам визиты в Россию

Коммерсантъ04:40

Молдавия разрешила чиновникам и депутатам въезд в Россию

Rambler News Service04:02

Додон заявил об отмене запрета чиновникам Молдавии ездить в Россию

RT на русском02:35

Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников

Lenta.ru03:09

Нет запрету: молдавские чиновники после паузы стали ездить в Россию

Sputnik Молдова03:06

Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию

РИА Новости02:39

Додон разрешил молдавским чиновникам ездить в Россию

Телеканал 360°03:17
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:09, Вашингтон
Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Обновлено в 06:31
Общество

Названы востребованные рабочие профессии в России

Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Экономика

FT сообщила о «борьбе кошек с собаками» вокруг СП «Яндекса» и Сбербанка

Глава банка Герман Греф не участвовал в заседании совета директоров «Яндекса» с тех пор, как сорвались переговоры по покупке доли в ИТ-компании, пишет FT со ссылкой на три источника, близких к компании.
Обновлено в 06:52
Политика

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено 27 июля в 12:31
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено в 06:32
Общество

Эвакуация в Байкальске: из-за подтопления города вывезено 150 человек

Из-за подмыва дамбы в микрорайоне Гагарина, в районе домов № 202, 204, 196, 197 людей вывозят в пункты временного размещения, которые находятся в школах № 10, 11, 12.
Обновлено в 02:37
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы

Обновлено в 04:38
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири достигла 1,6 миллиона гектаров

Обновлено в 03:30
Политика

Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Гаджеты

Минг-Чи Куо: все iPhone в 2020 году могут получить 5G

Ряд компаний, производящих смартфоны, уже предложили свои модели с поддержкой 5G.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено в 06:08
Наука

Ученые нашли странные изменения мозга у дипломатов из США на Кубе

Сотрудники Университета Пенсильвании обнаружили изменения в мозге американских дипломатов, которые работали в Гаване с 2016 по 2017 года.
Обновлено 26 июля в 21:05
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Мэр Чебоксар сравнил себя с Тарасом Бульбой после ДТП с участием сына

Обновлено в 05:17
Происшествия

Актриса из фильма «Брестская крепость» погибла на Аляске

Актриса военной киноленты «Брестская крепость» Вероника Никонова, сыгравшая в фильме главную героиню Аньку, умерла в США в возрасте 24 лет.
Обновлено 27 июля в 08:49
Происшествия

Навальный может быть выписан и отправлен в спецприемник в понедельник

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в больнице после приступа острой аллергии («крапивница»), может быть выписан и отправлен в спецприемник уже сегодня, 29 июня, сообщила личный врач господина Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Обновлено в 06:58
Единоборства

Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается

В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
Обновлено в 06:16
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Здоровье

СФ намерен расширить список болезней, лечение которых финансируется из бюджета

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил о намерениях верхней палаты парламента увеличить число орфанных заболеваний, лечение которых будет финансироваться федеральным бюджетом.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали

В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Экономика

Определен решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах

В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.
Обновлено вчера в 21:26
Музыка

Rammstein выступит в Москве

Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500

В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
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