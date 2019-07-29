Политика
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновниковLenta.ru 03:09
Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
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с чего всё началось
Парламент и правительство два года назад - в марте 2017 года приняли решение запретить чиновникам ездить в Россию. По словам президента, запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из нашей страны отправилась в Москву.Sputnik Молдова03:06
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Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
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Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
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Обновлено в 04:38
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Армия и оружие
В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено в 06:08
Наука
Ученые нашли странные изменения мозга у дипломатов из США на Кубе
Сотрудники Университета Пенсильвании обнаружили изменения в мозге американских дипломатов, которые работали в Гаване с 2016 по 2017 года.
Обновлено 26 июля в 21:05
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
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Происшествия
Актриса из фильма «Брестская крепость» погибла на Аляске
Актриса военной киноленты «Брестская крепость» Вероника Никонова, сыгравшая в фильме главную героиню Аньку, умерла в США в возрасте 24 лет.
Обновлено 27 июля в 08:49
Происшествия
Навальный может быть выписан и отправлен в спецприемник в понедельник
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Обновлено в 06:58
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Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается
В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
Обновлено в 06:16
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Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
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Обновлено вчера в 22:15
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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил о намерениях верхней палаты парламента увеличить число орфанных заболеваний, лечение которых будет финансироваться федеральным бюджетом.
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Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
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Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
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В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах
В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.
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Rammstein выступит в Москве
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20