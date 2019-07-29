Политика
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновниковLenta.ru 03:09
Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
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с чего всё началось
Парламент и правительство два года назад - в марте 2017 года приняли решение запретить чиновникам ездить в Россию. По словам президента, запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из нашей страны отправилась в Москву.Sputnik Молдова03:06
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Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
Обновлено в 03:28
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Общество
Совет Федерации одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему количеству малообеспеченных семей получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено 26 июля в 10:35
Происшествия
Власти Дюссельдорфа «в ручном режиме» борются с буйными мигрантами
Полицейские работают в усиленном режиме. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает немецкая редакция агентства «News Front».
Обновлено в 07:52
Происшествия
Навального выписали из больницы и отправили в ИВС
Обновлено в 07:40
Политика
Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине
Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:48
Общество
Меган Маркл стала редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Зенит» рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Краснодаром»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во вторник начнет подготовку вместе со всей командой к матчу 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал аборты
Росздравнадзор закрыл клинику в Москве, где экономист, представлявшийся врачом и использовавший УЗИ для вида, делал пациентам аборты на поздних сроках беременности, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Ирина Шейк сменила Брэдли Купера на бывшего мужа Дженнифер Энистон
Модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером уже нашла ему замену — спутником девушки стал актер Джастин Теру, бывший муж актрисы Дженнифер Энистон.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Единоборства
Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
Обновлено в 06:29
Музыка
Миша Романова сравнила группу «ВИА Гра»с театром
Певица Миша Романова назвала группу "ВИА Гра" театром, который работает по сценарию.
Обновлено в 01:47
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
Обновлено в 07:14
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
Обновлено в 07:01
Политика
Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit
На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38