Политика
Молдавия разрешила чиновникам и депутатам ездить в РоссиюREGNUM 04:30
Додон уточнил, что запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из Молдавии отправилась в Москву. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года власти Молдавии рекомендовали молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию.
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с чего всё началось
Парламент и правительство два года назад - в марте 2017 года приняли решение запретить чиновникам ездить в Россию. По словам президента, запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из нашей страны отправилась в Москву.Sputnik Молдова03:06
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