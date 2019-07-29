Парламент и правительство два года назад - в марте 2017 года приняли решение запретить чиновникам ездить в Россию. По словам президента, запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из нашей страны отправилась в Москву.

с чего всё началось

Додон уточнил, что запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из Молдавии отправилась в Москву. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года власти Молдавии рекомендовали молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию.

Молдавия разрешила чиновникам и депутатам ездить в Россию

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