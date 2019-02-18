Политика
Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов РоссиюLenta.ru 15:58
Поводом для обращения стали «недопустимые действия» Российской Федерации в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, побывавших в плену талибов в Афганистане и освобожденных при содействии члена генерального и координационного советов «Деловой России» Игоря Чайки.
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с чего всё началось
Молдавия пожаловалась в международные организации на Россию из-за того, что представители страны долгое время не могли встретиться с пилотами, освобожденными из плена талибов и доставленными в Москву.ФАН08:53
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