Парламент и правительство два года назад - в марте 2017 года приняли решение запретить чиновникам ездить в Россию. По словам президента, запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из нашей страны отправилась в Москву.

с чего всё началось

Правительство Молдавии сняло запрет на поездки государственных чиновников в Россию, рассказал президент республики Игорь Додон.

Молдавия отменила запрет на поездки чиновников в Россию

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