Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах сфотографировался с юным фанатом, который бежал за машиной футболиста и сломал нос. Ребенок не заметил фонарный столб и врезался в него. Фотографию игрока с болельщиком опубликовал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Мохаммед Салах сфотографировался с фанатом, врезавшимся в столб

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