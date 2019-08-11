Футбол

Мохаммед Салах сфотографировался с фанатом, врезавшимся в столбТК Звезда 09:05

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах сфотографировался с юным фанатом, который бежал за машиной футболиста и сломал нос. Ребенок не заметил фонарный столб и врезался в него. Фотографию игрока с болельщиком опубликовал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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